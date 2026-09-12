Американци посочиха вероятни цели на Путин извън Украйна. Има я България!
„Форин полиси“ вижда риск Кремъл да заложи на саботажи, терор, миграционен натиск и удари по инфраструктурата
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„Форин полиси“ вижда риск Кремъл да заложи на саботажи, терор, миграционен натиск и удари по инфраструктурата
Вашингтон цели да сломи ракетната, военноморската и ядрената мощ на Иран
Двете страни разглеждат и проекти за съвместно производство в отбранителната индустрия
Фокусът ще остане върху осигуряване на ефективно и своевременно отстраняване на констатираните слабости
17-годишната звезда обяви целите си във футбола
Основен акцент в стремежа на United Group за устойчивост са амбициозните цели за намаляване на емисиите
Целите помагат да сме създатели на собствения си живот
Разкритието направи Financial Times
Целите осигуряват стабилна рамка за компаниите, част от групата
Киев отдавна настоява за такива ракетни системи, за да може да поразява от дълбочина руските позиции
ПП-ДБ играят за момента, а ГЕРБ разчитат на бъдещи ползи
Мисията на „Америка за България“ остава непроменена от създаването, казва Нанси Шилър
Той говори за целите пред Левски до края на кампанията
Путин говори на среща със студенти по повод Татянин ден, който е и Ден на студента
Прие ги управляващата Корейска трудова партия
Целите на руската военна агресия са защита на населението на Донбас
Нормалността в страната трябва да се възстанови незабавно, каза д-р Костадин Костадинов
Компанията надгражда целите от 2020 г., разработени да допринасат в борбата с изменението на климата
Обясни защо отново отиваме на избори
Ще се представим отлично, каза зам.-председателят на Движението