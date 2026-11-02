Босът на Локо Сф проговори за Любо Пенев

Собственикът на Локо Сф Веселин Стоянов заяви, че клубът все още не е избрал нов старши треньор, който да замени Любо Пенев.

„Работим по въпроса, но още нямаме окончателно решение. Имаме няколко кандидатури, които ще обсъдим и после ще се насочим към една от тях. Двубоя със Септември в петък ще го води шефът на ДЮШ Александър Георгиев. Надявам се след това вече да спрем върху конкретна персона, която да започне подготовка с отбора в паузата за националите“, сподели бизнесменът, пред „Тема Спорт“.

Относно имената, които се спрягат – Георги Донков, Павел Дочев, Александър Томаш или чужденец той добави: „Към този момент не мога да кажа нищо конкретно“.

Относно раздялата с Пенев, босът на Локо Сф заяви: „С най-добри чувства оставаме към него. Има го това и в световен мащаб. Просто не се получава маята и резултатите отсъстват. Той направи всичко по силите си, за което му благодарим. В приятелски дух двете страни взехме това решение“.