Всичко за Локо София

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Последни новини Спорт
Новият "Локо" тръгна с 14:1

Новият "Локо" тръгна с 14:1

Страховита победа с 14:1 записа новосформираният "Локо", припознат от феновете. Тимът победи в "А" окръжна софийска група друг дебютант - "Надежда" от...

27 септември | 18:05
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Шеф на "Локо" получи инфаркт

Шеф на "Локо" получи инфаркт

Анталия. Бившият национал Георги Марков, който е изпълнителен директор на "Локомотив" (София), е получи инфаркт по време на лагера в Турция, съобщи бТ...

09 февруари | 12:16
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"Локо" (Сф) почна с класика

"Локо" (Сф) почна с класика

"Локомотив" (Сф) постигна победа с 3:0 над "Вихрен" в първата си контрола за новата година. Столичните "железничари" удариха домакините в техния дом -...

20 януари | 18:25
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Литекс надви Локо София

Литекс надви Локо София

Ловеч. Литекс записа победа над Локомотив София. Ловчанлии надвиха съперника си с 4:2 в двубой от 13-ия кръг на "А" група, който се игра на стадион "...

24 октомври | 19:51
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Манучо скъп за ЦСКА

Манучо скъп за ЦСКА

София. Нападателят Манучо, минал през "Манчестър Юнайтед", вероятно ще се окаже непосилно скъп за ЦСКА. Анголският национал за последно беше собствено...

06 юни | 20:05
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Не сме "Барса", откри Рендето

Не сме "Барса", откри Рендето

София. Изпълнителният директор на "Локо" (Сф) нападна остро феновете на клуба заради декларацията, в която те обвиняват "железничарите" в уреждане на...

03 април | 18:25
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