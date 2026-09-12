"Локо" (Сф) опроверга информация на медиите
Клубът не дължи дори стотинка
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Клубът не дължи дори стотинка
Филип Кръстев отбеляза единственото попадение за "сините"
На шефа на Локо София явно му писна
Събитието ще се проведе тази събота
Страховита победа с 14:1 записа новосформираният "Локо", припознат от феновете. Тимът победи в "А" окръжна софийска група друг дебютант - "Надежда" от...
Отборът на "Локомотив" (София) схруска без никакви проблеми Надежда (Доброславци) с 14:1 в среща от "А" окръжна група. Това бе първият мач на "железни...
Ново 20 Изпълкомът на БФС ще вземе тежките решения за ЦСКА и "Локо" в понеделник, твърди "Gong.bg". Заседанието бе планирано за вторник, а после бе п...
Юристът на "Локо" (Сф) Михаил Михайлов се оплака, че НАП поставя неизпълними условия на клуба, който се бори за лиценз. "До петък трябва да пуснем мол...
„Поехме прекалено голяма отговорност. Това доведе до поведението на терена. Бяхме изключително пасивни. Липсваше ни агресия. Браво на момчетата и най-...
Анталия. Бившият национал Георги Марков, който е изпълнителен директор на "Локомотив" (София), е получи инфаркт по време на лагера в Турция, съобщи бТ...
"Локомотив" (Сф) постигна победа с 3:0 над "Вихрен" в първата си контрола за новата година. Столичните "железничари" удариха домакините в техния дом -...
София. "Разговаряме с трима футболисти за конкретни постове - един чужденец и двама българи". Това съобщи пред журналисти наставникът на Локомотив Соф...
Финансовото състояние на "Марек" е доста по-добро от немалко отбори в България, похвали се изп. директор на клуба Иво Паргов след загубата с 0:2 от "Л...
София. Локомотив (София) победи като домакин Марек с 2:0 в мач от 18-ия кръг на първенството. Двубоят се игра на стадиона в "Надежда". Първото попаде...
Треньорът на "Марек" Емил Велев заяви, че още е рано тимът му да бъде отписван от борбата за оцеляване в "А" група. След 1:2 срещу "Локо" (Сф) Кокала...
София. "Левски" се изкачи на 3-ото място във временното класиране след успех с 1:0 над Локомотив София в мач от 14-ия кръг на А група на тежкия терен...
Ловеч. Литекс записа победа над Локомотив София. Ловчанлии надвиха съперника си с 4:2 в двубой от 13-ия кръг на "А" група, който се игра на стадион "...
София. "Левски" приема Локомотив (София) тази вечер. Двубоят е от третия кръг на футболния шампионат и ще се играе стадион „Георги Аспарухов". Мачът з...
София. Нападателят Манучо, минал през "Манчестър Юнайтед", вероятно ще се окаже непосилно скъп за ЦСКА. Анголският национал за последно беше собствено...
София. Изпълнителният директор на "Локо" (Сф) нападна остро феновете на клуба заради декларацията, в която те обвиняват "железничарите" в уреждане на...