Елитен клуб в Англия изхвърли непоправим пияница

Джак Грийлиш е прекарал две поредни вечери в заведения, където е консумирал алкохол и се е забавлявал с приятели, около седмица преди да бъде изваден от състава на Евертън заради дисциплинарно нарушение. Това твърди британският таблоид “Сън”, който разкрива подробности за излизанията на английския национал на 19 и 20 октомври.

Според изданието Грийлиш първо е присъствал на церемонията по връчването на наградите „Гордостта на Великобритания“ в Лондон. След края ѝ 31-годишният футболист се е отправил към караоке бар в района на Виктория, където останал до ранните часове на следващия ден. „Джак беше в отлично настроение след церемонията и излезе в Лондон с няколко приятели. Пристигна доста късно, останаха до малките часове, пиха няколко питиета, пяха песни и си тръгнаха много късно. Изглеждаше така, сякаш се забавлява страхотно“, разказва източник пред “Сън”.

На следващата вечер крилото, което играе в Евертън под наем от Манчестър Сити, е било забелязано в пъб в Уилмслоу, графство Чешър. Там той се е срещнал с приятели, сред които съотборниците му Джордан Пикфорд и Тайлър Диблинг, както и бившия си колега от Манчестър Сити Кайл Уокър. Според очевидец компанията е гледала двубоя между Пари Сен Жермен и Барселона в отделно помещение, като всички са консумирали алкохол. Изданието уточнява, че Грийлиш е присъствал на тренировката на Евертън във вторник, а в сряда играчите са имали почивен ден.

Тези твърдения идват на фона на решението на Евертън да извади Грийлиш от състава за победата с 3:1 над Нюкасъл за Карабао Къп. Клубът обяви, че футболистът е извън групата заради нарушение на дисциплинарните правила, а според предишни информации причината е неявяването му на тренировка без разрешение. Мениджърът Дейвид Мойс отказа да навлиза в подробности, но подкрепи решението на ръководството: „Клубът взе това решение и аз го подкрепям“.

Грийлиш има шест участия за Евертън през настоящия сезон, но все още няма отбелязан гол. Засега клубът не е потвърдил дали той ще се завърне в състава за следващия мач срещу Нюкасъл във Висшата лига. Важно е да се отбележи, че описаните от The Sun излизания са от 19 и 20 октомври, докато конкретното дисциплинарно нарушение, заради което футболистът бе отстранен, е свързано с по-късно неявяване на тренировка.