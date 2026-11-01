Спорт

Почина само на 34 години: спортът скърби за шампионката Кира Магиън

Европейската шампионка на 1500 метра си отиде след тежко онкологично заболяване. Само преди няколко седмици тя се омъжи за дългогодишния си партньор

Почина само на 34 години: спортът скърби за шампионката Кира Магиън
Снимка: БТА
01 ное 26 | 14:34
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

Една от най-обичаните ирландски лекоатлетки, европейската шампионка в бягането на 1500 метра Кира Магиън, почина на 34-годишна възраст. Спортистката си отиде в неделя, 1 ноември, след боледуване от рак на дебелото черво в четвърти стадий.

Тъжната новина беше съобщена от семейството ѝ чрез нейния профил в Instagram.

„Тази сутрин в 6:30 часа Кира загуби битката с рака, заобиколена от любимите си хора. Тя беше обичана дъщеря, сестра, съпруга, приятел и вдъхновение за толкова много хора. Ще ни липсва ужасно“, гласи съобщението.

През юли 2025 г. Магиън разкри публично диагнозата си. Тогава тя сподели, че вече е започнала лечение и е благодарна за подкрепата на семейството и близките си.

Въпреки тежкото изпитание лекоатлетката запази надеждата си и заяви, че ще посрещне заболяването със същата решителност, с която винаги е излизала на пистата.

От олимпийските писти до европейския връх

Кира Магиън е родена на 12 март 1992 г. в Портафери, Северна Ирландия. През годините се утвърждава като една от най-добрите състезателки на средни разстояния в Европа.

Най-големият успех в кариерата ѝ идва през юни 2024 г., когато печели европейската титла на 1500 метра в Рим. Победата я превръща в едва втората ирландска лекоатлетка след Соня О'Съливан, спечелила индивидуално злато от европейско първенство.

Преди това Магиън печели бронзов медал от европейското първенство през 2016 г. и сребърен през 2022 г. Има и сребро от Игрите на Британската общност в Бирмингам през 2022 г.

Тя представя Ирландия на две олимпиади – в Рио де Жанейро през 2016 г. и в Токио през 2021 г.

През 2023 г. завършва четвърта на световното първенство, а година по-късно мечтае да участва и на Олимпийските игри в Париж. Контузия на ахилесовото сухожилие обаче я принуждава да се оттегли непосредствено преди първия ѝ старт.

Магиън остава национална рекордьорка на Ирландия на 800, 1000 и 1500 метра, както и в бягането на една миля.

Любовта в последните седмици

Сред най-личните моменти в живота ѝ през последните седмици е сватбата с дългогодишния ѝ партньор Томас Моран.

Двамата сключват граждански брак през октомври 2026 г. в Белфаст, а малко преди смъртта ѝ празнуват заедно със семейството и приятелите си в замъка Дарвър в Ирландия.

Ирландия се сбогува с една от своите звезди

Ирландската федерация по лека атлетика изрази дълбока скръб от смъртта на шампионката.

„Кира беше много обичана и вдъхновяваща личност, която докосна живота на толкова много хора. Нейната смелост, топлота и дух ще оставят трайно наследство“, се казва в официалното изявление на федерацията.

Световната атлетика също отдаде почит на състезателката, която оставя след себе си забележителна спортна кариера и многобройни хора, вдъхновени от нейния талант и характер.

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Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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