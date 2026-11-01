Почина само на 34 години: спортът скърби за шампионката Кира Магиън

Една от най-обичаните ирландски лекоатлетки, европейската шампионка в бягането на 1500 метра Кира Магиън, почина на 34-годишна възраст. Спортистката си отиде в неделя, 1 ноември, след боледуване от рак на дебелото черво в четвърти стадий.

Тъжната новина беше съобщена от семейството ѝ чрез нейния профил в Instagram.

„Тази сутрин в 6:30 часа Кира загуби битката с рака, заобиколена от любимите си хора. Тя беше обичана дъщеря, сестра, съпруга, приятел и вдъхновение за толкова много хора. Ще ни липсва ужасно“, гласи съобщението.

През юли 2025 г. Магиън разкри публично диагнозата си. Тогава тя сподели, че вече е започнала лечение и е благодарна за подкрепата на семейството и близките си.

Въпреки тежкото изпитание лекоатлетката запази надеждата си и заяви, че ще посрещне заболяването със същата решителност, с която винаги е излизала на пистата.

От олимпийските писти до европейския връх

Кира Магиън е родена на 12 март 1992 г. в Портафери, Северна Ирландия. През годините се утвърждава като една от най-добрите състезателки на средни разстояния в Европа.

Най-големият успех в кариерата ѝ идва през юни 2024 г., когато печели европейската титла на 1500 метра в Рим. Победата я превръща в едва втората ирландска лекоатлетка след Соня О'Съливан, спечелила индивидуално злато от европейско първенство.

Преди това Магиън печели бронзов медал от европейското първенство през 2016 г. и сребърен през 2022 г. Има и сребро от Игрите на Британската общност в Бирмингам през 2022 г.

Тя представя Ирландия на две олимпиади – в Рио де Жанейро през 2016 г. и в Токио през 2021 г.

През 2023 г. завършва четвърта на световното първенство, а година по-късно мечтае да участва и на Олимпийските игри в Париж. Контузия на ахилесовото сухожилие обаче я принуждава да се оттегли непосредствено преди първия ѝ старт.

Магиън остава национална рекордьорка на Ирландия на 800, 1000 и 1500 метра, както и в бягането на една миля.

Любовта в последните седмици

Сред най-личните моменти в живота ѝ през последните седмици е сватбата с дългогодишния ѝ партньор Томас Моран.

Двамата сключват граждански брак през октомври 2026 г. в Белфаст, а малко преди смъртта ѝ празнуват заедно със семейството и приятелите си в замъка Дарвър в Ирландия.

Ирландия се сбогува с една от своите звезди

Ирландската федерация по лека атлетика изрази дълбока скръб от смъртта на шампионката.

„Кира беше много обичана и вдъхновяваща личност, която докосна живота на толкова много хора. Нейната смелост, топлота и дух ще оставят трайно наследство“, се казва в официалното изявление на федерацията.

Световната атлетика също отдаде почит на състезателката, която оставя след себе си забележителна спортна кариера и многобройни хора, вдъхновени от нейния талант и характер.