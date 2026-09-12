Нов триумф! Мирослава Минчева изправи България на крака
стана европейска шампионща
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стана европейска шампионща
България отново има абсолютна европейска шампионка по художествена гимнастика
Европейската шампионка посвети титлата на треньорския щаб
Министърът на спорта връчи приз и на треньорката й
Букурещ. Българката Стойка Петрова стана европейска шампионка по бокс в категория до 51 килограма. Новината бе съобщена на сайта на БФБокс. Петрова сп...