Рекордьорът с 4,6 промила остана зад решетките
Будни граждани подали сигнал срещу него
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Будни граждани подали сигнал срещу него
И нарича себе си с легендарно име
Шоуто е продължило доста време
Какъв акт му е съставен преди години
Мъжът е 41-годишен местен жител, без криминални прояви
Благоевград. 35-годишен мъж от Благоевград е транспортиран тази нощ за "Пирогов" с фрактура на черепа и контузия на гръбнака след инцидент в нощен бар...