Треньорът на сензацията във Висшата лига отправи послание

Мениджърът на Брайтън Фабиан Хюрцелер призова привържениците на отбора да не се вторачват в класирането на Висшата лига, а да се насладят на категоричната победа с 5:0 над Кристъл Палас. След впечатляващото представяне на "Амекс" в неделя "чайките" временно се изкачиха на второто място, изпреварвайки Арсенал.

Брайтън разгроми Кристъл Палас с 5:0 в неделното дерби между двата отбора. Домакините решиха до голяма степен изхода на срещата още в първите 10 минути, когато поведоха с три гола. Джейди Канво си отбеляза автогол, с който започна головата фиеста, а само седем минути след началото Диего Гомес прикова вниманието с невероятен удар от централната линия, който завърши с попадение.

Ясин Аяри направи резултата 3:0 и сложи край на вихреното начало на домакините. След почивката Харалампос Костулас и Джак Хиншелууд също се разписаха, оформяйки убедителния успех на "чайките". Победата изкачи временно Брайтън на второто място в класирането, но по-късно Арсенал надделя с 1:0 над Нотингам Форест и измести тима от Южна Англия на третата позиция.

Брайтън има 16 точки от възможни 21, но въпреки силния старт на сезона Хюрцелер призова привържениците да запазят спокойствие и да се насладят на момента. Германският специалист подчерта, че след подобна победа е важно феновете да празнуват и да се откъснат от ежедневието.

"Не трябва да гледат класирането. Трябва да се насладят на вечерта, да оставят телефоните си настрана, да изпият една бира или нещо друго и да се радват, че носят цветовете на "чайките", заяви Хюрцелер.

"В момента и аз не гледам класирането. Разбира се, положителните и отрицателните резултати винаги водят до оценки, но в крайна сметка трябва да се съсредоточим върху представянето си. Това е единственото нещо, което можем да контролираме, и именно така подхождаме към ситуацията", добави той.

Наставникът обясни и основния принцип, от който се ръководи в работата си, а именно постоянното развитие на отбора и футболистите, независимо от резултатите.

"Откакто съм тук, винаги се фокусираме върху представянето, независимо дали преминаваме през добър или лош период. Основната причина да поставяме играта на първо място е, че искаме да развиваме футболистите и самия клуб. Затова смятам, че сега не е моментът да гледаме класирането. Трябва да анализираме мача, да опитаме да се подобрим и да се възстановим добре, защото в четвъртък ни очаква следващото предизвикателство", обясни Хюрцелер.

Пред Брайтън предстои натоварена програма в няколко турнира. Първото предизвикателство е в Европа, където в четвъртък "чайките" ще се изправят срещу чешкия Яблонец в мач от Лигата на конференциите. След това тимът на Хюрцелер ще гостува на Ливърпул на "Анфийлд" през следващия уикенд. В края на октомври Брайтън ще трябва да премине и през две поредни тежки изпитания срещу лидера в класирането Манчестър Сити, като двата отбора ще се срещнат както във ФА Къп, така и във Висшата лига.