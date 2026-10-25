Ливърпул влезе в Топ 4, Манчестър Юн пред изпадане

Ливърпул пробеди с 2:0 високолетящия Брайтън в среща от 8-ия кръг на Висшата лига на Англия. Хората на Андони Ираола стояха значително по-добре на терена през по-голямата част от двубоя на „Анфийлд“ и закономерно записаха четвърта поредна победа във всички турнири.

Мърсисайдци откриха резултата след автогол на Паскал Грос в 17-ата минута. Само 4-минути по-късно Александър Исак удвои и на практика предреши крайния изход.

Последваха нови пропуски за домакините. „Чайките“ на свой ред също показаха зъби в предни позиции, но не успяха да стигнат поне до почетен гол във вратата на Алисон. Веднъж и гредата спаси домакините след шут на Аяри.

Така Ливърпул се изкачи на 4-ата позиция във временното класиране. „Червените“ събраха актив от 15 точки. Успехът за мърсисайдци е първи пред собствена публика от началото на сезона във Висшата лига на Англия. Брайтън пък запазва 3-ото си място с пункт повече на сметката си.

Борнемут унижи пародията Манчестър Юнайтед

Трагичен Манчестър Юнайтед загуби с 0:3 от Борнемут в мач от осмия кръг на английската Висша лига, игран на стадион „Олд Трафорд“.

Славният някога манчестърски клуб изигра посредствено първо полувреме, в което не само, че отправи само един точен удар, но и отстъпваше на 17-ия преди кръга Борнемут по почти всички показатели.

„Черешките“ откриха резултата в 37-ата минута чрез Раян, който засече с левачката центриране към далечната греда и прати топката в долния ляв ъгъл.

Юнайтед остава само с една шампионатна победа през кампанията и заема едва 16-о място с актив от 7 точки. Борнемут изплува нагоре и вече е 13.и с 9 пункта.