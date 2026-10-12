Суперкомпютър прочете присъдата на Висшата лига

Суперкомпютър прогнозира крайното класиране във Висшата лига, а подреждането обещава интрига както в битката за титлата, така и за европейските квоти и оцеляването. Според прогнозата Манчестър Сити отново ще ликува с шампионския трофей, докато Арсенал ще трябва да се задоволи с второто място.

"Гражданите" ще завършат сезона на върха с 86 точки, оставяйки Арсенал на пет пункта зад себе си. Изкуственият интелект смята, че Сити ще приключи кампанията с 27 победи, пет равенства и шест загуби. Отборът ще има голова разлика от +48 и общо 86 точки - показатели, които го превръщат във фаворит за титлата в тази прогноза, гласи още материалът на "The Sun".

Арсенал е поставен на втората позиция с 25 победи, шест равенства и седем поражения. "Артилеристите" ще приключат сезона с 81 точки и голова разлика от +38. Разликата от пет пункта предполага оспорвана битка за първото място, но в крайна сметка суперкомпютърът дава предимство на тима от Манчестър.

Най-любопитното име в челната тройка е Челси. Лондончани са прогнозирани на третото място с 65 точки, следвани от Ливърпул с 64. Така само една точка ще разделя двата отбора в битката за по-предно класиране. Петото място според прогнозата ще бъде за Брайтън, който ще събере 59 точки. Манчестър Юнайтед ще остане шести с 58 пункта, което очертава изключително оспорвана битка между двата тима. Брентфорд е поставен на седмата позиция с 55 точки, а Нюкасъл ще завърши осми с 54. Тотнъм е девети с 51 пункта, докато Лийдс и Борнемут допълват първата десетка с по 49 точки. Предимството на йоркширци се дължи на по-добрата голова разлика.

Астън Вила е прогнозирана на 12-ото място с 48 точки, следвана от Евертън и Кристъл Палас, които според графиката ще завършат с по 47 пункта. Нотингам Форест е поставен на 15-ата позиция с 45 точки. Прогнозата на суперкомпютъра предвижда сериозна битка и в долната част на класирането.

Ипсуич ще завърши на 16-ото място с 43 точки, а Съндърланд ще бъде непосредствено над зоната на изпадащите със 41 пункта. Фулъм е поставен на 18-ата позиция с 39 точки, докато Хъл и Ковънтри допълват последните три места с по 37 пункта. Според прогнозното подреждане именно тези три отбора ще напуснат елита.

Макар подобни модели да могат да обработват огромни масиви от данни и да отчитат различни фактори, включително резултати, форма и представяне на отборите, прогнозата не бива да се приема като сигурен сценарий. Без информация за конкретния модел и използваните данни не може да се оцени колко надеждно е това класиране.

Едно е сигурно - ако прогнозата се сбъдне, Манчестър Сити ще продължи да доминира в английския футбол, Арсенал отново ще остане близо до върха, а битките за европейските места и оцеляването ще бъдат решени с минимални разлики