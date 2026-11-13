Ето кога пада гилотината над Манчестър Сити

Манчестър Сити ще научи решението по обжалването на присъдата за нарушения на финансовите правила на Висшата лига в началото на 2027 година, след което ще бъде определено и наказанието на клуба.

Financial Times твърди, че изслушването по жалбата на "гражданите" е насрочено за средата на декември.

Английският шампион от последните години беше признат за виновен от независима комисия за сериозни нарушения на финансовите разпоредби на Висшата лига. Манчестър Сити обжалва решението и продължава да отрича извършването на нарушения.

Процедурата по обжалването се очаква да продължи няколко дни през декември. Според Financial Times решението на апелативната комисия трябва да стане известно в началото на следващата година, а след това ще бъде определена и евентуалната санкция.

Сред възможните наказания за Манчестър Сити са финансова глоба, отнемане на точки и дори изключване от Висшата лига. Конкретната санкция ще зависи от окончателния изход на процедурата.