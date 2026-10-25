ЦСКА с любопитен рекорд в Европа

Голямо тичане е имало по време на мача между Нордселанд и ЦСКА в Лига на Конференциите. Срещата завърши 2:2, а статистиките на УЕФА показват, че двата отбора са направили маратонски рекорд.

След изиграването на втория кръг на турнири Нордселанд и „червените“ се оказаха първи и втори в списъка на отборните пробягани километра, пише „Мач Телеграф“. Датчаните са пробягали 127,33 км, а „червените“ около 500 метра по-малко – 126,83 км. Общо двата тима са пробягали впечатляващите 254,16 километра.

Само за сравнение в Амстердам, където играха 4-кратният носител на КЕШ Аякс и италианският Аталанта, двата отбора са пробягали цели 40 километра по-малко в сравнение на двубоя на „червените“. Именно футболистите на тима от Бергамо са били най-статични от всички в Лигата на конференциите – 105,40 км.

Припомняме, че ЦСКА стартира много мощно в Дания. Тимът на Маркус Гиздол намачка здраво съперника и можеше да води с 3:0 след първите 10-15 минути. Впоследствие „червените“ сякаш намалиха значително темпото, но явно това е било измамно. Така или иначе статистиката от мача на стадион „Право да мечтаеш“ показва, че ЦСКА е в страхотна физическа форма.