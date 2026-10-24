Спорт

Фюри предупреди Джошуа - чака те бой!

Касовата битка е на 11 декември

Фюри предупреди Джошуа - чака те бой!
24 окт 26 | 15:54
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Владислав Колев Владислав Колев

Тайсън Фюри използва победата на Даниел Дюбоа над Фабио Уордли, за да отправи предупреждение към Антъни Джошуа преди предстоящия им сблъсък на 11 декември.

Бившият световен шампион в тежка категория остана впечатлен от представянето на Дюбоа, който защити титлата си на WBO в реванша с Уордли в Лондон.

„Това беше много вълнуващ двубой в тежка категория между Дюбоа и Уордли. Поздравления и за двамата. Страхотна работа от Даниел, който защити пояса си с хубав нокаут. И точно това ще се случи с Джошуа на 11 декември“, заяви Фюри в социалните мрежи.

Така британецът не пропусна възможността да засили напрежението преди дългоочакваната си среща с Джошуа, като даде ясно да се разбере, че възнамерява да приключи двубоя преди последния гонг.

Междувременно шампионът на IBF Филип Хъргович вече изрази готовност да се изправи срещу Дюбоа в обединителен двубой през 2027 година.

Промоутърът Франк Уорън потвърди, че Тайсън Фюри и Антъни Джошуа ще се боксират за световната титла на WBA в тежка категория на 11 декември.

Изцяло британският сблъсък ще се проведе на "Принсипалити Стейдиъм" в Кардиф. Това е изненадващо, тъй като Световната боксова асоциация вече има носител на "редовната" титла в лицето на Мурат Гасиев, който детронира Кубрат Пулев.

Очакваше се Гасиев да бъде издигнат в статут на пълноправен шампион, след като украинецът Олександър Усик оваканти пояса.

И Фюри, и Джошуа преди това загубиха световните си титли от Усик. Сега те имат шанс да си върнат шампионския пояс, който са притежавали в миналото.

"Към момента нещата стоят така. Тази титла ще бъде заложена в мача", заяви пред Sky Sports News Уорън, който е промоутър на Фюри.

"Който и да победи, ще притежава една от версиите на титлата, а целта – след като Усик оваканти всички пояси – е да разберем кой е най-добрият, кой ще държи всички титли и кой ще бъде номер 1 в тежка категория.

Сигурен съм, че и Усик ще се завърне догодина. Предстоят наистина вълнуващи времена", каза още Уорън.

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Владислав Колев
Автор Владислав Колев

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