Фюри предупреди Джошуа - чака те бой!

Тайсън Фюри използва победата на Даниел Дюбоа над Фабио Уордли, за да отправи предупреждение към Антъни Джошуа преди предстоящия им сблъсък на 11 декември.

Бившият световен шампион в тежка категория остана впечатлен от представянето на Дюбоа, който защити титлата си на WBO в реванша с Уордли в Лондон.

„Това беше много вълнуващ двубой в тежка категория между Дюбоа и Уордли. Поздравления и за двамата. Страхотна работа от Даниел, който защити пояса си с хубав нокаут. И точно това ще се случи с Джошуа на 11 декември“, заяви Фюри в социалните мрежи.

Така британецът не пропусна възможността да засили напрежението преди дългоочакваната си среща с Джошуа, като даде ясно да се разбере, че възнамерява да приключи двубоя преди последния гонг.

Междувременно шампионът на IBF Филип Хъргович вече изрази готовност да се изправи срещу Дюбоа в обединителен двубой през 2027 година.

Промоутърът Франк Уорън потвърди, че Тайсън Фюри и Антъни Джошуа ще се боксират за световната титла на WBA в тежка категория на 11 декември.

Изцяло британският сблъсък ще се проведе на "Принсипалити Стейдиъм" в Кардиф. Това е изненадващо, тъй като Световната боксова асоциация вече има носител на "редовната" титла в лицето на Мурат Гасиев, който детронира Кубрат Пулев.

Очакваше се Гасиев да бъде издигнат в статут на пълноправен шампион, след като украинецът Олександър Усик оваканти пояса.

И Фюри, и Джошуа преди това загубиха световните си титли от Усик. Сега те имат шанс да си върнат шампионския пояс, който са притежавали в миналото.

"Към момента нещата стоят така. Тази титла ще бъде заложена в мача", заяви пред Sky Sports News Уорън, който е промоутър на Фюри.

"Който и да победи, ще притежава една от версиите на титлата, а целта – след като Усик оваканти всички пояси – е да разберем кой е най-добрият, кой ще държи всички титли и кой ще бъде номер 1 в тежка категория.

Сигурен съм, че и Усик ще се завърне догодина. Предстоят наистина вълнуващи времена", каза още Уорън.