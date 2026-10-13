Почина един от най-великите боксьори

Легендарният боксьор и член на Залата на славата Вилфредо Гомес, известен с прякора Базуката, почина на 69-годишна възраст. Пуерториканецът си отиде в болница във Флорида след остро респираторно заболяване. Той остава в историята с 44 победи в 48 професионални мача, като 42 от тях постигна с нокаут.

Гомес спечели световните титли в три различни теглови категории и все още държи уникалния рекорд от 17 поредни успешни защити на пояса си, при това абсолютно всички постигнати с нокаут.

След дебюта си през 1974 г. Базуката не познаваше поражението в първите си 33 двубоя. Професионалният му път бе белязан от незабравими и епични сблъсъци с мексиканските боксови звезди Карлос Сарате, Лупе Пинтор и Салвадор Санчес. Кариерата му приключи през 1989 г. с победа с нокаут във втория рунд срещу Марио Саласар. След оттеглянето си от ринга той премина през редица лични изпитания, включително проблеми с наркотици и престой във венецуелски затвор след сбиване.

През последните години той живя спокойно във Флорида, но влошеното му здравословно състояние доведе до фаталния край. Всички 42 нокаута в кариерата му потвърждават огромната му мощ, заради която бе страшилище в категория супер петел, перо и супер перо.