Европа готви тежка гилотина върху Манчестър Сити

УЕФА може да изхвърли Манчестър Сити от евротурнирите за цели 10 години!

Това може да стане факт, ако жалбата на "гражданите" срещу обвиненията за нарушаване на финансовия феърплей бъде отхвърлена.

Според колумбийския спортен журналист и коментатор Сесар Аугусто Лондоньо, Европейската футболна централа (УЕФА) подготвя драстична мярка срещу "гражданите". В публикация в социалната мрежа X Лондоньо твърди, че при потвърждаване на вината, Манчестър Сити може да получи забрана за участие във всички европейски клубни турнири (Шампионска лига, Лига Европа и Лига на конференциите) за период между 7 и 10 години.

Новината идва на фона на засиленото напрежение около клуба в Англия. Според последни проучвания, потенциалното отнемане на точки отрязва сериозно шансовете на тима и му отрежда близо 60% вероятност за изпадане от Висшата лига през този сезон, а букмейкърите вече драстично намалиха коефициентите за подобен сценарий.

От Манчестър Сити продължават категорично да твърдят, че са невинни, и вече са обжалвали първоначалните констатации. Според информации на TEAMtalk, спортни юристи прогнозират, че казусът може да стигне чак до Върховния съд на Великобритания.

Експертът по футболни финанси Киърън Магуайър коментира, че висшето ръководство на клуба може вече да е наясно с предвиденото наказание. Той подсказа, че формалното обявяване на санкциите от страна на властите се очаква в рамките на около 12 седмици, като процесът се държи в пълна конфиденциалност.

Ако евентуалната забрана от УЕФА бъде реализирана, тя ще се превърне в най-тежкото наказание, налагано някога от централата в историята на европейския футбол.