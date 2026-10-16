Алекс Фъргюсън разкри защо е напуснал Манчестър Юнайтед

Сър Алекс Фъргюсън разкри, че смъртта на сестрата на съпругата му Кати е била причината, която в крайна сметка го е убедила да сложи край на легендарния си престой начело на Манчестър Юнайтед.

Шотландският специалист се разплакал в офиса си, след като през 2013 година съобщил на футболистите и служителите на клуба, че напуска след 27 години начело на "червените дяволи". Фъргюсън спечели своята 13-а и последна титла във Висшата лига през май същата година, слагайки край на бляскавата си кариера на "Олд Трафорд".

В новата си книга "The Games of My Life" той разказва:

"Не мислех за пенсиониране до октомври 2012 година, когато почина Бриджит, сестрата на Кати. На пръв поглед, а и за феновете, съм сигурен, че нямаше причина за притеснение. Бях в добро здраве. Опитвах се да поддържам добра физическа форма. Чувствах, че имам много енергия, въпреки че когато изпитвах болки в бедрото, понякога си мислех, че никога не бих искал някой да ме види край тъчлинията, подпрян на бастун.

Обичах клуба и футбола, но смъртта на Бриджит промени всичко. Това беше огромен шок за Кати, защото Бриджит беше неразделна част от живота ѝ. Между тях имаше най-силната връзка между сестри, която някога съм виждал. Освен Кати и нашите синове, никой не знаеше за решението ми, докато Дейвид Гил, който беше изпълнителен директор на Манчестър Юнайтед не дойде да ме види в един неделен следобед през февруари и не ми каза, че и той е решил да се пенсионира.

Успях да сдържа емоциите си, докато съобщавах новината на треньорския щаб, футболистите и всички служители в Карингтън. Всичко това ме връхлетя едва когато се върнах в офиса и затворих вратата. Седнах на бюрото си и заплаках. Тогава разбрах, че всичко е приключило.

Вече нямаше да извеждам този отбор на "Уембли" или в европейски мачове. Нямаше да изпращам футболистите си на терена, за да спечелят купа или титла. След като избърсах сълзите си, реших, че е най-добре да си тръгна възможно най-бързо, преди новината да се разпространи."