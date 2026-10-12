Цяла Англия скочи срещу съдията и престъпниците от Манчестър Сити

Едва ли е нужно повече да се убеждаваме, че реферите в Англия са абсолютно некадърници и престъпници, които са съжаление обслужват други, още по-големи такива.

Истински скандал се разрази след двубоя между Ливърпул и Манчестър Сити от шестия кръг на Висшата лига, който бе спечелен от "гражданите" с 3:0 на "Анфийлд". Главният арбитър Крис Кавана, който е роден в град Манчестър, отново бе главна фигура в мач на мърсисайди, след като през годините е имал няколко противоречиви отсъждания спрямо "червените".

Двубоят бе много равностоен до 62-а минута, когато Райън Гравенберх получи втори жълт и респективно червен картон. Основен момент е първият жълт картон на халфа, който идва 15 минути по-рано, като повторенията показват, че вероятно няма дори контакт, а дори и да има такъв, то е спорно дали въобще има нарушение, камо ли жълт картон. Крис Кавана обаче реагира бързо и веднага декорира в жълто Гравенберх.

В 62-а минута след минимален контакт, който изглеждаше неволен от страна на Гравенберх към Доку, крилото падна на земята. Това бе нарушение и бе незабавно отсъдено. Кавана се колебаеше за решението си, преди Ерлинг Халанд да отиде към него и да започне да му крещи, призовавайки го да изгони Гравенберх. Това бе достатъчно за главния арбитър, който извади втори жълт и изгони полузащитника на Ливърпул. След това Манчестър Сити нямаше спирка и бързо вкара три безответни гола на мърсисайдци, като тотално разби съпротивата им.

Този скандал предизвика голям отзвук, като легенди, сред които Рой Кийн, Гари Невил, Питър Шмайхел, Майка Ричардс, Фреди Люнберг и други изразиха мнение, че Кавана е решил мача и и взел грешно решение. Самият Гари Невил, който е легенда на Манчестър Юнайтед, бе бесен и помоли Скай Спортс да не коментира повече мачове на Манчестър Сити до края на сезона.