Огромно признание за звезда на Левски

Победата на Левски срещу Виктория Пилзен с 2:1 донесе не само важни точки, но и престижно индивидуално признание за един от водещите играчи на "сините".

Бразилският нападател Рейналдо бе включен в идеалния отбор на III кръг от груповата фаза на Лига Европа, според статистическа платформа на Flashscore, пише "Топ спорт".

Изключителното представяне на крилото в Чехия му донесе внушителна оценка от 9.0, което автоматично го нареди сред единайсетте най-високо оценени футболисти за кръга.

Това е поредно доказателство за отличната форма на Рейналдо с екипа на българския шампион, който продължава да впечатлява с изявите си на европейска сцена.