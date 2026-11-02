Арсенал написа история на "Анфийлд"! Постигна нещо невиждано

Арсенал затвърди лидерската си позиция на върха в класирането на Висшата лига след изключително ценна и труднo постигната победа с 1:0 при гостуването си на Ливърпул на стадион „Анфийлд“.

Единственото и решително попадение в мача реализира Кай Хавертц още през първото полувреме, но черешката на тортата за селекцията на Микел Артета бе поредното им блестящо представяне в дефанзивен план. „Артилеристите“ постигнаха нещо, което нито един гостуващ отбор не бе успявал да направи срещу Ливърпул на „Анфийлд“ в историята на Висшата лига.



Арсенал не допусна нито един точен удар във вратата си – нещо, което нито един друг тим не го бе правил на „Анфийлд“ в историята на Висшата лига.

Този впечатляващ показател подчертава желязната организация в защитата на столичани, особено предвид силния натиск, който домакините упражниха в началните минути.



Този успех сложи край на черната серия на Арсенал и донесе първата им победа в първенството на „Анфийлд“ от 2012 г. насам.