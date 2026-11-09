Made in BG. Разпънаха Веласкес след поредния позор в дербито

Тежката загуба на Левски с 0:3 от ЦСКА предизвика вълна от гняв и разочарование сред привържениците на "сините". Социалните мрежи се изпълниха с остри коментари срещу футболистите, старши треньора Хулио Веласкес и ръководството на клуба.

Феновете определят представянето на отбора като "срам", "резил" и "подигравка със синята общност". Най-сериозните критики са насочени към липсата на агресия, избора на титуляри и закъснелите смени.

Особено болезнен за запалянковците е фактът, че Левски е допуснал общо седем гола в последните си два мача срещу ЦСКА.

"Това беше подигравка със синята общност…. Не може да се приемат извинения от отбор, който 90 минути е играл със свалени гащи! И нищо в Лига Европа не топли, когато си загубил най-важните си мачове в България!!!", пише Бойко Брайков.

Най-много критики отнася испанският наставник Хулио Веласкес. Привържениците не разбират защо е заложил на подобен стартов състав и е оставил част от основните футболисти на резервната скамейка.

"Някой да обясни на испанчето какво значи този мач за нас, защото да ти вкарат 7 гола в два мача вече е престъпление! Бесен съм, и всички добри впечатления градени с месеци рухнаха!", коментира Веселин Николов.

Подобно е мнението и на Мариян Павлов:

"Дербитата с ЦСКА са мачовете на годината! Нямаш право да пазиш, експериментираш и тем подобни сметки да правиш! За втори път да ни бият на тъпан…? Явно трябва да се обясни на Дон Хулио, какво значат тези мачове за нас!"

Според други привърженици решението на Веласкес да остави Евертон Бала, Марко Груич и Мазир Сула сред резервите е било сериозна тактическа грешка, особено при отсъствието на Сержиньо и Бурас.

"Уважение за дон Хулио, но сбърка състава брутално. Смените почнаха да се правят при 3:0", пише Кирил Кирилов.

Част от феновете вече открито настояват за треньорска промяна.

"Според мен Хулио Веласкес достигна своя таван като треньор на Левски и е време да си ходи! Левски е велик отбор и е много по-голям от Хулио Веласкес, който е време да понесе своята отговорност!", заявява Симеон Славчев.

Освен треньора сериозни критики понасят и играчите. Привържениците са категорични, че в подобен двубой резултатът не е единственият проблем. Много по-болезнена за тях е липсата на желание за битка.

"Всеки може да загуби, това е нормално, но аз искам да попитам къде са ви СЪРЦАТА????? И тази публика не заслужава ли по-сериозно и борбено отношение?", пита Ивелин Лилов.

Симеон Дуков също е разочарован от поведението на отбора:

"Извън истерията нека си го кажем честно - такъв мач се печели със сърце, амбиция и хъс. Ние отстъпихме. Ние подарихме победата им. Видяха,че играем пасивно и ни натиснаха. Абсолютно статични в защита, без идея, без агресия."

Особено силно недоволство предизвиква повторението на тежкото поражение от съперника. Феновете припомнят, че в двата последни сблъсъка с ЦСКА Левски е получил общо седем гола.

"Дон Веласкес, за последните два мача сме отнесли 7 гола в нашата врата! Ние шампионите ли сме, или боксова круша? Сега какво ще бъде оправданието? Умора, съдията или лош късмет?", пита Иван Петров.

Мнозина не приемат и извиненията след поражението.

"За нас този мач е всичко и само едно "извинявайте" няма да засенчи горчилката! Толкова бездушна игра не бях виждала!", коментира Реми Реми.