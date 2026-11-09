„Лъвовете“ тренираха под проливен дъжд без седем национали

Националният отбор на България проведе втората си тренировка преди заключителните два мача от група С/4 на Лигата на нациите без седем футболисти. Заниманието на „лъвовете“ започна под проливен дъжд, а част от играчите все още не са се присъединили към основната група.

Стефан Велков продължава да бъде в Дания, където играе на клубно ниво, и се очаква да пристигне в България тази вечер. По същото време към лагера трябва да се присъедини и вратарят Пламен Андреев, който вчера пази за Дебрецен в двубоя срещу Уйпещ от унгарското първенство.

Следобед към националите се присъединиха Андриан Краев и Йоан Стоянов, които играят съответно за израелските Апоел (Тел Авив) и Апоел (Беер Шева). Двамата обаче не взеха участие в започналото под дъжда открито занимание.

Сутринта възстановителни процедури проведоха Теодор Иванов от ЦСКА и футболистите на Арда Димитър Велковски и Светослав Ковачев. Те също пропуснаха тренировката на отбора.