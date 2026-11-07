Карлос Насар се прибра в България! "Тронът е мой, те са ми шаранчета!“

Невероятният Карлос Насар се завърна в България след поредния си исторически подвиг. Щангистът спечели безапелационно четвъртата си световна титла, постави три световни рекорда и отново доказа, че няма намерение да отстъпва първото място.

При пристигането си на родна земя Насар благодари за обичта и подкрепата, които получава, предава Sportal.bg.

„Благодаря ви от сърце, за мен е истинско удоволствие да имам такава подкрепа. Изпитвам огромна радост и усещам любовта на хората. Усещам как спортът сплотява. Винаги съм знаел какво носи на обществото спортът, но сега усещам топлината на хората. Осъзнавам каква отговорност нося и се надявам да нося само радост и сила“, каза шампионът.

„Исках да покажа, че България заслужава първото място“

Карлос призна, че тази световна титла е била по-различна от предишните. Причината са новите съперници, които са излезли срещу него с амбицията да сложат край на доминацията му.

„Тази титла е различна заради много нови конкуренти. Старите ми конкуренти бяха спрели да се борят с мен, а сега има хора с нова енергия, които не ме познават толкова добре и искащи да ме свалят от първото място. Аз исках да покажа, че България заслужава не по-малко от първото място.“

Пътят към златото не е бил лек. Насар разкри, че е преодолял здравословни проблеми и едва около месец преди световното първенство вече се е чувствал сравнително добре.

„Трудно преодолях проблемите, около месец преди Световното вече бях сравнително здрав. Знам кой съм, с характер и воля се справих.“

Посвети победата на България и на треньора, когото загуби

Особено емоционални бяха думите му за покойния му треньор Илиян Илиев, който има огромна заслуга за изграждането му като спортист.

„Това е истинско българско сърце, което не се поддава на болка и страх, което е готово само да върви напред за България. Посвещавам победата на цяла България и на моя треньор Илиян Илиев, който вече не е сред нас и не искам да се забравя името му.“

Защо нарече конкурентите си „шаранчета“

С типичното си самочувствие Карлос коментира и закачките на съперниците си преди първенството.

„Имаше много закачливи видеа от конкурентите ми, че са ме били вече и са ми взели трона. Исках да им покажа, че те са моите шаранчета и затова отпразнувах така. Аз ги познавам още с един поглед – вече ми е повече от ясно, че ще ги победя.“

Насар подчерта и значението на вярата за неговите успехи.

„Вярата доста ми помага, това е на първо място за мен, за да съм безупречен на всяко състезание.“

Мечтата му – четири олимпийски златни медала

Пред Карлос вече стоят следващите предизвикателства. Той обяви, че му предстоят състезания в германската Бундеслига, а през декември – Световна купа в Катар.

Голямата му мечта обаче стига много по-далеч.

„Надявам се някой ден да съм единственият щангист с четири златни олимпийски медала“, заяви българският шампион.

Три световни рекорда и 16 килограма пред втория

На световното първенство в Нинбо, Китай, 22-годишният Насар не остави шанс на конкуренцията в новата категория до 95 килограма.

Той записа впечатляващ двубой от 415 килограма, след като изхвърли 185 килограма и изтласка 230 килограма. И трите резултата са нови световни рекорди.

Българинът завърши с 16 килограма пред втория – Нургиса Адилетули от Казахстан, който постигна двубой от 399 килограма. Бронзът остана за иранеца Али Алипур с 396 килограма.

Така Карлос Насар прибави четвърта световна титла към олимпийското си злато от Париж и продължи да пише историята на българските щанги.