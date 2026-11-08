Моуриньо отново недоволоен. Причината

Дори убедителна победа с 3:0 над Валенсия не може да направи музиката в съблекалнята по вкуса на Жозе Моуриньо.

Треньорът на Реал Мадрид, известен със своята безкомпромисност, разкри с усмивка, че успехите на тима са съпроводени от... "ужасна, шумна музика", която обаче е неразделна част от "нормата" на един печеливш отбор.

„Постоянно казвам на играчите, че победите в клуб като Реал Мадрид не трябва да предизвикват някаква безумна еуфория. За Реал Мадрид победите са норма. Виждам щастлива съблекалня с ужасна, шумна музика (смее се). А когато губим, започва хаос. Той може да се прехвърли върху обкръжението на Реал Мадрид, върху феновете. Но тук, вътре в отбора, ние запазваме спокойствие“, каза Моуриньо.