Рафаел Надал прави голяма крачка към Реал Мадрид

Легендата на световния тенис Рафаел Надал е на път да направи първата голяма крачка към президентския пост в Реал Мадрид. Носителят на 22 титли от Големия шлем ще стане член на управителния съвет на испанския гранд, като назначението му трябва да бъде одобрено от клубните членове на гласуване на 21 ноември. Очакванията са предложението да получи необходимата подкрепа без никакви затруднения.

Според информация на The Athletic обаче зад привличането на 40-годишния испанец се крие далеч по-амбициозен план, свързан с бъдещето на клуба след ерата на Флорентино Перес, пише "Телеграф". Влиятелни фигури на „Сантяго Бернабеу“ вече разглеждат Надал като потенциален наследник на 79-годишния президент, а включването му в управлението може да се окаже началото на дългосрочна подготовка за смяната на властта.

Връзката между Рафаел Надал и Реал Мадрид датира още от детските му години. Тенисистът никога не е крил огромната си любов към „белите“, въпреки че неговият чичо Мигел Анхел Надал носеше екипа на големия съперник Барселона между 1991 и 1999 година. През цялата си спортна кариера Рафа редовно посещаваше мачове на мадридчани както на „Сантяго Бернабеу“, така и при гостуванията им в Испания и Европа.

През 2022 година той присъства на финала на Шампионската лига срещу Ливърпул в Париж, спечелен от Реал, а само седмица по-късно триумфира на „Ролан Гарос“ за 14-и път, завоювайки своята 22-ра и последна титла от Големия шлем. От своя страна Кралският клуб неизменно отбелязваше големите успехи на тенисиста чрез официалните си канали, а през 2011 година го удостои със званието почетен член. След прекратяването на професионалната си кариера през 2024 година Надал продължи да поддържа близки отношения с ръководството и никога не изключи възможността един ден да застане начело на любимия си отбор.

Засега конкретните задължения на испанеца в управителния съвет не са официално уточнени. Очаква се първоначално той да изпълнява представителни функции и да бъде посланик на клуба при различни международни събития, използвайки огромната си популярност по света. Източници от Реал Мадрид обаче са категорични, че ролята му няма да бъде само символична. Надал ще има право на глас при вземането на управленски решения и ще участва активно в работата на ръководството още от самото начало. Управителният съвет на Реал се състои от 19 души, но реалната власт е концентрирана основно в ръцете на Флорентино Перес, докато генералният директор Хосе Анхел Санчес също има сериозно влияние върху ежедневното функциониране на клуба. Планът е с течение на времето бившият тенисист да получава все по-голяма тежест при вземането на стратегическите решения и постепенно да натрупа необходимия опит за много по-отговорна позиция.

Именно подмладяването на управленския екип е една от основните причини за предстоящото назначение. Високопоставени представители на клуба признават, че голяма част от настоящите ръководители вече са в напреднала възраст и е необходимо постепенно да бъдат привлечени нови лица, които да осигурят приемственост след оттеглянето на Перес. През октомври беше обявено и присъединяването на Бернд Райхарт, изпълнителен директор на компанията, която стоеше зад проекта за Европейската Суперлига. Той получи ръководна позиция, свързана с бизнес дейността на мадридчани. Включването на Надал изглежда като следваща стъпка в изграждането на нов управленски модел. Според няколко влиятелни фигури в Реал именно легендарният тенисист е сред най-сериозните потенциални кандидати за президентския пост, когато настоящият ръководител реши да се оттегли.

Самият Флорентино Перес няма намерение скоро да се разделя с властта. През юни 2026 година 79-годишният бизнесмен спечели нов президентски мандат, след като получи 65 процента от гласовете срещу 35 процента за своя съперник Енрике Рикелме. Това бяха първите оспорвани президентски избори в Реал от две десетилетия. В предишните пет изборни цикъла – през 2009, 2013, 2017, 2021 и 2025 година, Перес беше избиран без конкуренция. Той управлява клуба и в периода между 2000 и 2006 година, а след завръщането си през 2009-а успя да затвърди влиянието си до степен, при която практически нямаше реална опозиция. Въпреки че вече разполагаше с мандат до 2029 година, миналата година президентът реши да предизвика предсрочни избори заради опасенията си, че негови противници подготвят действия срещу управлението му.

Пътят на Надал към президентския кабинет обаче няма да бъде никак лесен. Уставът на Реал Мадрид поставя изключително строги изисквания пред кандидатите за най-високия пост, като част от тях бяха въведени именно по инициатива на Перес през септември 2012 година. За да се кандидатира, всеки претендент трябва да бъде испански гражданин и да има най-малко 20 години членство в клуба, докато преди промените изискването беше за 15 години. Тъй като Надал получи почетното си членство през 2011 година, според разглеждания от The Athletic сценарий той няма да може да се включи в президентската надпревара преди 2031 година.

Още по-сериозна пречка представлява финансовото условие, според което кандидатът трябва да представи банкова гаранция, доказваща лично имущество на стойност 15 процента от годишния бюджет на Реал. За сезон 2025/26 бюджетът на клуба достигна 1,25 милиарда евро, което означава, че необходимата гаранция би възлизала на приблизително 187 милиона евро. По оценки на американското списание Fortune състоянието на Надал възлиза на около 220 милиона долара, или приблизително 196 милиона евро. Това означава, че той би могъл да покрие финансовото изискване, но само ако успее да осигури необходимата гаранция при условията на клубния устав.

Зад назначението на легендарния тенисист обаче се крие и сериозна политическа интрига. Привличането на една от най-обичаните спортни фигури в Испания несъмнено ще повиши популярността на Флорентино Перес сред привържениците на Реал, особено след двата сезона, белязани от критики към спортните резултати на отбора. В същото време този ход представлява удар по Енрике Рикелме, който изненадващо успя да привлече 35 процента от гласовете на последните президентски избори. 37-годишният предприемач в сферата на възобновяемата енергия поддържа близки лични и професионални отношения с Надал. Двамата бяха забелязани заедно в Хърватия след изборите, а основаната от Рикелме компания Cox Group спонсорира отборите на бившия тенисист в състезания по падел и надпревари с електрически моторни лодки.

Още по време на предизборната кампания се появиха спекулации, че Надал може да подкрепи Рикелме или дори да се присъедини към неговия екип в опит да бъде прекратено дългогодишното управление на Перес. Тогава носителят на 22 титли от Големия шлем беше принуден публично да отрече подобни намерения. Слуховете за потенциално бъдещо сътрудничество между двамата обаче продължиха да съществуват до появата на информацията за предстоящото назначение в Реал. Представител на клуба определи включването на Надал в ръководството като ход, който отдавна е желан и от двете страни. От лагера на Рикелме обаче реагираха далеч по-остро, наричайки решението „класическа тактика за отвличане на вниманието“.

Така Рафаел Надал се оказва в центъра на битка, която може да определи бъдещето на най-успешния клуб в историята на европейския футбол. Засега легендата на тениса влиза в управлението като съюзник на Флорентино Перес, но дългосрочните намерения на двете страни остават отворени за различни интерпретации. Възможно е назначението да бъде първата стъпка към внимателно подготвено наследяване на президентския пост, но също така не е изключено да става дума за стратегически ход, с който настоящото ръководство укрепва позициите си срещу набиращата сила опозиция. Самият Надал неведнъж е признавал, че мечтае един ден да стане президент на Реал Мадрид. След като покори световния тенис, испанецът вече е много по-близо до осъществяването на друга своя голяма амбиция – този път далеч от корта и в коридорите на властта на „Сантяго Бернабеу“.