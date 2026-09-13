Цолов отново го направи! В Мадрид му дишат прахта
Силен успех пред Гран при на Испания
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Силен успех пред Гран при на Испания
Българският талант ще подкара болида VCARB 02 на „Имола“, а 300 километра го делят от изпълнението на ключово изискване за суперлиценз
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По време на сесиите Дойчев представи нови концепции в тренировките
Мерцедес диктуваше темпото, но Макларън отвърна с най-добро време за деня
В инцидента загинаха двама от неговите треньори
Волейболистът ни показа първо видео с новия си отбор
Много топло посрещане на Панчарево
Сините подновяват занимания в сряда
Двамата изиграха един сет на кортовете във "Форо Италико“, спечелен от Димитров с 6:3
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Меси стъпи накриво и видимо изпитваше болка
Обувките за кръстосана тренировка са универсален вариант
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Преди началото на заниманието играчите направиха обиколка на стадиона,
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Лошото състояние на тревата е причина за отказа от Антверп
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Ексцентричните тренировки предизвикват удължаване на мускулите