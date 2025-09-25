Христо Янев с първа тренировка в ЦСКА

ЦСКА проведе първа тренировка с новия си наставник Христо Янев, съобщават от клуба като публикуват и кадри от дебютното занимание на специалиста.

„Той и екипът му бяха посрещнати изключително топло на клубната база в Панчарево, а футболистите на „армейците“ тренират с пълна концентрация за предстоящия сблъсък с Локомотив (София) в събота, когато Янев ще изведе за първи път ЦСКА след завръщането си.

На индивидуален режим се готвят Лумбард Делова, Улаус Скаршем и Иван Турицов, които имат различни оплаквания, като участието им в следващия двубой е под въпрос“, съобщиха от ЦСКА.

