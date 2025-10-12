Първи думи на Симеон Николов от Сибир /ВИДЕО/

Чувствам се добре, отпочинах си. Имам желание да играя и да побеждавам. Това каза разпределителят на националния отбор по волейбол младият ни волейболист Симеон Николов, който пристигна в Новосибирск и веднага започна подготовка с новия си отбор Локомотив.

Той записа първо видео от тренировка, в която се запознава с отбора. За 18-годишния Николов това е първи трансфер при мъжете на подобно ниво.

През миналата годината юношата на Левски играеше в Колежанския шампионат на САЩ, затова и видеото му е на английски. То е озаглавено от отбора му „Привет, Мони!“

В Сибир Симеон тренира под наставленията на старши треньора Пламен Константинов и неговия помощник Андрей Жеков, който пък бе част и от щаба на Джанлоренцо Бленджини по време на световното първенство във Филипините, на което България зае второто място.

