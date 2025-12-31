Алекс Николов блести в Италия, но Лубе спря пред Перуджа

Александър Николов отново показа класа на най-високо ниво, но Кучине Лубе Чивитанова се прости с надеждите си за нов трофей от Купата на Италия. Българинът и неговите съотборници отстъпиха с 1:3 гейма (17:25, 25:22, 22:25, 16:25) при гостуването си на Перуджа в решителния четвъртфинал, изигран в зала „Пала Бартон Енерджи“.

Така съставът, воден от Джампаоло Медей, бе детрониран като действащ носител на трофея, а „червените дяволи“ си осигуриха място във Финалната четворка, която ще се проведе на 7 и 8 януари в Болоня. В полуфиналите Перуджа ще се изправи срещу Рана Верона, който елиминира Алианц Милано с 3:0 гейма.

Равностойно начало беляза първия гейм, но след това домакините наложиха волята си, доминираха в ключовите елементи и бързо дръпнаха, за да затворят частта при 25:17. Лубе отговори във втория гейм, където битката вървеше точка за точка, а гостите показаха повече хладнокръвие в края и с 25:22 изравниха резултата.

Третата част започна с лек превес за Перуджа, но тимът от Трея не отстъпи и държа интригата жива до последно. Този път домакините намериха сили да натиснат в решаващите моменти и отново спечелиха с 25:22. В четвъртия гейм сценарият се повтори – равностойност в началото, след което Перуджа постепенно пое контрола и с убедителното 25:16 сложи край на съпротивата на Лубе.

Александър Николов за пореден път бе най-ярката фигура в редиците на Лубе. Българският национал, който по-рано през деня бе обявен за втория най-добър волейболист на 2025 година, поведе колоната на реализаторите с 16 точки, включително 2 аса, 42% ефективност в атака и 25% позитивно посрещане. Матиа Ботоло добави 14 точки, а Ерик Льопки завърши с 12.

За победителите Усаим Бен Тара бе най-резултатен с 18 точки. Олег Плотницкий се отличи с 15, като наниза и 5 аса, а Камил Семенюк добави още 14 за убедителния успех на Перуджа.

