ЦСКА взе важно решение за играч с известна фамилия

Синът на Александър Тунчев, който е треньор на Арда Кърджали, Алекс Тунчев е един от най-перспективните млади футболисти на ЦСКА.

Днес, на 18 февруари, „червените“ обявиха, че младият Тунчев е подписал дългосрочен договор с клуба. Новият контракт ще задържи младока при „армейците“ до 2029 г. Той вече направи дебюта си за първия отбор на ЦСКА и то точно срещу баща си.

Алекс Тунчев е един от най-обещаващите млади таланти на ЦСКА и клубът заслужено му е предложил нов договор. Контрактът ще го задържи на „Армията“ до 2029 г. и изглежда сякаш синът на Александър Тунчев е стъпка в посоката на „армейците“ да интегрират все повече млади български момчета в отбора.

По-рано през годината старши треньорът Христо Янев заяви, че за момента задачата му е да стабилизира отбора, а не да приоритизира интегрирането на български футболисти. Но след това се чу глас от ръководството, който заяви, че плановете за бъдещето на „червените“ със сигурност включват развитието на българи.

