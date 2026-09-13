Всички питат за Мони Николов. Едно изречение разтърси феновете
Реплика на Пламен Константинов породи купища въпроси
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Реплика на Пламен Константинов породи купища въпроси
Волейболистът ни показа първо видео с новия си отбор
Тимът му е само с една загуба
Феновете гласуваха за българския специалист
Това твърди волейболният ни треньор Пламен Константинов
Четири са вариантите за нов национален селекционер
Динамо Москва гостува на Локомотив Новосибирск
Селекционерът е фаворит за поста на Пламен Константинов
Пламен Константинов е гласен за селекционер на руския национален отбор по волейбол на мястото на Владимир Алекно, твърди руското списание "Лайф". Наст...
Пламен се ядоса на отбора след поредната загуба в Световната лига по волейбол, която бе под номер 4. Този път националите паднаха от Иран с 1:3 гейма....
Не искам и няма да повторим фиаското на футболните ни национали в Япония. Това обяви на тръгване селекционерът на волейболистите Пламен Константинов....
Пламен Константинов е новият треньор на "Локомотив" Новосибирск. Това съобщи официалният сайт на руския волейболен клуб. 42-годишният селекционер на б...
Селекционерът на българския национален отбор по волейбол Пламен Константинов заяви, че за него е най-важно младите играчи да постигат победи и да труп...
"Нефтохимик" съвсем заслужено спечели купата на България по волейбол за мъже. Това обяви националният селекционер Пламен Константинов, след като бурга...
Салпаров се включва в бенефиса на Владо Селекционерът на националния отбор по волейбол Пламен Константинов повика младоци за турнира "Хуберт Вагнер",...
Селекционерът на националния отбор по волейбол Пламен Константинов разкри, че България може да има претенции за участие на олимпиадата в Рио. Стига на...
Пак правим два национални отбора по волейбол Пламен Константинов ще е селекционер на България в следващите поне 3-4 години. Това каза за "Стандарт" в...
Националният отбор по волейбол се завърна в България. Днес момчетата на селекционера Пламен Константинов кацнаха в София часове след като не успяха да...
Унищожителна критика на волейболните национали дръпна треньорът Пламен Константинов след загубата от Франция 0:3 (19:25, 20:25, 15:25) в третия мач от...
Финландия гони последния влак срещу Гибона и компания Във Франция продължават да треперят преди мача срещу България на олимпийските волейболни квалиф...