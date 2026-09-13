Всичко за Пламен Константинов

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Пламен се ядоса на отбора

Пламен се ядоса на отбора

Пламен се ядоса на отбора след поредната загуба в Световната лига по волейбол, която бе под номер 4. Този път националите паднаха от Иран с 1:3 гейма....

24 юни | 18:15
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Гибона: Идва ред на младите

Гибона: Идва ред на младите

Националният отбор по волейбол се завърна в България. Днес момчетата на селекционера Пламен Константинов кацнаха в София часове след като не успяха да...

09 януари | 19:25
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Гибона изригна: Безумни сме

Гибона изригна: Безумни сме

Унищожителна критика на волейболните национали дръпна треньорът Пламен Константинов след загубата от Франция 0:3 (19:25, 20:25, 15:25) в третия мач от...

08 януари | 19:30
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