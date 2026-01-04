Спорт

24 точки не стигнаха! Николов не успя срещу машината Трентино

Лубе загуби, но българският национал затвърди статута си на лидер

04 яну 26 | 11:05
159
Иван Ангелов

Александър Николов и Кучине Лубе Чивитанова загубиха с 1:3 (22:25, 20:25, 25:21, 22:25) като гости срещу Итас Трентино Тренто в мач от 14-ия кръг на шампионата на Италия по волейбол за мъже, продължил час и 45 минути. Българският национал изигра пореден силен двубой и завърши като най-резултатен за своя тим със 24 точки, поемайки основната тежест в атака и демонстрирайки постоянството, което го утвърждава като ключова фигура в един от най-силните клубни шампионати в света.

Въпреки отличното представяне на Николов, Лубе не успя да стигне до деветия си успех за сезона срещу изключително стабилен съперник. Българинът отново показа увереност в нападение, хладнокръвие в решаващите разигравания и лидерско поведение на терена – качества, които му носят все по-голямо признание в Италия и го затвърждават като едно от най-успешните имена на българския волейбол в последните години.

За домакините Алесандро Микиелето реализира 17 точки и помогна на шампионите да продължат впечатляващата си серия, като тимът от Тренто води в класирането с 35 точки и вече има 12 поредни победи във всички турнири. Кучине Лубе Чивитанова остава на шеста позиция в подреждането, с 10 точки по-малко от лидера, но с Николов в състава си продължава да разчита на един от най-стабилните и резултатни млади волейболисти в европейския елит.

Автор Иван Ангелов

