Битката за Япония се разгоря - Пиастри най-бърз на „Сузука“

Пилотите на Мерцедес Джордж Ръсел и Кими Антонели зададоха тона в първата свободна тренировка преди Гран при на Япония във Формула 1, но часове по-късно Оскар Пиастри обърна развоя и записа най-доброто време за деня. Така Макларън постави под въпрос доминацията на „сребърните стрели“ след силното им начало на сезон 2026. Разликите между водещите пилоти остават минимални, което обещава напрегната квалификация.

В първата сесия Ръсел беше най-бърз с време 1:31.666 минута на пистата „Сузука“, като изпревари съотборника си Антонели с едва 0.026 секунди. Италианецът продължава да демонстрира отлична форма след победата си в Китай преди две седмици.

Световният шампион Ландо Норис с Макларън завърши на 0.132 секунди зад Ръсел, а съотборникът му Пиастри остана на половин секунда от върха в първата тренировка.

Във втората сесия обаче австралиецът направи сериозна крачка напред и записа най-добро време от 1:30.133 минута. Антонели остана на 0.092 секунди зад него, а Ръсел завърши трети, изоставайки с 0.205 секунди.

Двете тренировки преминаха без сериозни инциденти, но Арвид Линдблад, бивш съотборник на Никола Цолов във Формула 2, успя да направи само една обиколка във втората сесия заради проблем със скоростната кутия на болида на Рейсинг Булс.

Подготовката за състезанието на „Сузука“ продължава с трета тренировка и квалификация утре, които ще дадат по-ясна представа за силите преди неделния старт.

