Паскал Дойчев води обучението на Pulse: P.BoxX се утвърждава като новия тренд

Собственикът на лайфстайл веригата Pulse Паскал Дойчев проведе ежегодното обучение на треньорите в компанията — ключов момент, който поставя основите за развитието през следващите месеци.

Инициативата, която по традиция се ръководи от него, събира водещите треньори от веригата и има за цел да надгради стандартите и програмите, които Pulse предлага на своите клиенти.

По време на сесиите Дойчев представи нови концепции в тренировките, както и следващия етап в развитието на P.BoxX — един от най-бързо развиващите се и разпознаваеми формати на бранда. Груповото занимание вече се превърна в истински хит сред клиентите на Pulse и е сред най-посещаваните тренировки в клубовете. Със своята висока интензивност, динамика и модерен характер, P.BoxX се нарежда сред водещите тенденции във фитнес индустрията и продължава да привлича все по-широка аудитория.

„Това е най-важният момент в годината за нашия екип. Тук задаваме посоката, върху която ще работим и ще надграждаме през следващите месеци“, коментира Дойчев.

От компанията посочват, че ежегодното обучение е утвърдена практика, която гарантира високо ниво на подготовка и единен стандарт за качество и иновации във всички обекти на веригата.

Новите занимания, разработени в рамките на програмата, ще бъдат въведени съвсем скоро в клубовете на Pulse.

Част от обучението беше споделена и във видео в социалните мрежи на компанията, което показва атмосферата и работата с екипа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com