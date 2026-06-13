Паскал Дойчев води обучението на Pulse: P.BoxX се утвърждава като новия тренд
По време на сесиите Дойчев представи нови концепции в тренировките
Следете всички новини, анализи и коментари за Паскал Дойчев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
По време на сесиите Дойчев представи нови концепции в тренировките
Разпространената информация е невярна и е категорично опровергана с доказателства
Вече всеки може да носи в джоба си личен хранителен гид – интелигентен, ненатрапчив и изключително лесен за използване
Pulse Kids - любимо място на децата. А семейството вече няма оправдание да не спортува
Предприемачът и спортист разкрива тайната на доброто хранене в първи епизод на Pulse Podcast
В Гърция разликата в цените между нашите и техните 4-5 звездни хотели е драстична, казва шефът на Pulse Fitness & Spa