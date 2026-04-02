Фактите говорят: Обвиненията срещу Паскал Дойчев се оказаха напълно неоснователни

„Явно за някои сайтове 1 април не е дата, а редакционна политика.“

С тези думи собственикът на фитнес верига Pulse Паскал Дойчев коментира в пост във Facebook появили се в интернет неверни твърдения за здравословното му състояние.

Той подчертава, че става дума за клеветническа кампания, която засяга както личния му авторитет, така и неговите близки и репутацията на Pulse — най-голямата лайфстайл фитнес верига в България.

„А сега сериозно — това е клеветническа кампания. Тя засяга мен, създава тревога за моите близки и цели да накърни репутацията на Pulse“, заявява Дойчев.

Подобни публикации не са прецедент за бранда, който през годините нееднократно е бил обект на спекулативни и откровено неверни твърдения — практика, която често съпътства компании с водеща позиция и значим пазарен дял.

В конкретния случай обаче, по думите му, са били преминати граници, като са използвани лични теми и твърдения, свързани със здравето — сфера, в която всяка невярна информация подлежи на лесна и обективна проверка.

Разпространената информация е невярна и е категорично опровергана с доказателства.

Паскал Дойчев е широко разпознаваем с последователния си ангажимент към активния и здравословен начин на живот, започвайки преди всичко с личен пример. През годините той целенасочено инвестира в популяризирането на спорта и активността като ценност, превръщайки това в своя дългосрочна лична мисия — визия, която стои в основата на развитието на бранда Pulse.

Според него подобни случаи показват колко опасни могат да бъдат фалшивите новини, когато се използват за целенасочени атаки и се преминават морални граници.

По думите му в този случай ще бъдат предприети решителни действия, които да дадат ясен сигнал, че подобни кампании няма да останат без последствия.

Той допълва, че вече са предприети правни действия, включително и по съдебен път, и ще бъде потърсена отговорност от всички, замесени в създаването и разпространението на тези твърдения.

Дойчев обяви още, че при спечелване на делата всички обезщетения ще бъдат дарени за благотворителни каузи.

