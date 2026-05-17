Това ще е най-печелившият бизнес до 2035 г.

Брутална революция на пътя предвещават световните анализатори! До броени години традиционните автомобили в Европа, включително и у нас, са обречени да дишат прахта на нова, ултрабърза мода. Глобалният пазар на опасните скоростни електрически велосипеди, които без проблем вдигат стряскащите 45 км в час, ще се удвои. Лудостта ще погълне космическите 5,94 милиарда долара до 2035 година, гръмнаха в свое сензационно проучване експертите от аналитичната компания „Сферикъл Инсайтс Ел Ел Пи“.

Милиарди на педали

Прогнозите за периода 2026–2035 г. сочат невиждан бум от 7,81 на сто средногодишен ръст. Шофьорите масово слизат от колите, подлудени от безкрайните задръствания в градовете и скока в цените на горивата. Натискът за екологичен транспорт и навлизането на зелената мобилност буквално изстрелват продажбите в космоса. Апетитите на купувачите се разгарят и от мощните държавни стимули и субсидии, както и от напредъка в разработването на супербатерии с по-дълъг живот.

Старият континент под обсада

Европа официално се превръща в епицентър на новата зараза на две колела. Очаква се именно от Стария континент да дойде най-бруталното търсене на скоростни електрически возила. Богатите държави вече са капитулирали пред тенденцията. Страни като Германия, Нидерландия и Белгия водят класацията благодарение на дебели държавни портфейли и перфектно развита велосипедна инфраструктура. Въпрос на време е вълната да прегази и родните географски ширини, където колоездачи и шофьори вече са в постоянна война за асфалта.

