Автобусният транспорт на ръба. Какво се случва с цените на билетите?

Цените на автобусните билети в Благоевград засега остават без промяна, но зад привидното спокойствие в сектора се натрупва сериозно напрежение, съобщава БНТ.

Превозвачи предупреждават, че положението не е добро, а растящите разходи вече поставят бизнеса под силен натиск. Най-големият проблем остава цената на дизела, която удря пряко разходите на фирмите и все по-трудно може да бъде поета без последици. На този фон браншът признава, че в много случаи транспортът работи почти постоянно на загуба.

Причината билетите да не поскъпват не е липса на проблеми, а ограниченията, заложени в обществените поръчки. Превозвачите са обвързани с пределни цени и не могат свободно да реагират на пазара, дори когато разходите растат. Това означава, че натискът не се прехвърля към пътниците, а остава вътре във фирмите.

„Цените няма как да ги повишаваме, защото ние сме участвали в обществена поръчка, по Закона за обществените поръчки, където имаме пределна цена. Специално цените на междуградските автобуси са почти на пределна цена, но с няколко процента разлика надолу в полза на гражданите, което не ни позволява да вдигаме цената по никакъв начин“, обясни Марио Богданов, собственик на фирма за автобусен транспорт.

По думите му служебният кабинет се е съобразил с голяма част от исканията на превозвачите в предложените мерки за подпомагане на сектора. Въпреки това бъдещето остава неясно, защото всичко зависи от това колко дълго ще продължи конфликтът и как това ще се отразява на горивата.

Богданов подчертава, че автобусният транспорт почти винаги работи на ръба на рентабилността, а понякога и директно на загуба. Особено тежко е положението при градските линии, където всяка стотинка има значение.

„В градския транспорт се наложи да изравняваме превалутирането на цената от лев и 20, цената би трябвало да е 62 - 63 цента, което обаче е чисто практически невъзможно за работа. И затова го направихме на 60 цента, обърнато като загуба в тези две години, година и половина, които ни остават до края на поръчката, са около 50 хиляди лева тогава. И сега с горивото става супер.“

Според него основният удар идва от дизеловото гориво, защото то формира около 50% от цената на билетите. Именно там поскъпването е най-чувствително и прави поддържането на сегашните тарифи все по-трудно.

Последиците вече се виждат и при работещите в сектора. В транспортните фирми на Богданов работят около 150 души, а през последните месеци заплатите започват да се бавят с между 5 и 10 дни. Това е ясен знак, че кризата вече не е само счетоводен проблем, а засяга пряко хората и нормалната работа на фирмите.

