Протест на Пътна помощ. Браншът обвини министъра в отказ от диалог

Фирми от Асоциацията на собствениците на специализирана пътна помощ в България излязоха на национален протест тази сутрин на Софийския околовръстен път, като обвиниха държавата, че са изключени от разговорите и че проблемите им не се чуват. Те заявиха, че има риск да бъде ограничена безплатната помощ за шофьорите и да се върнат стари порочни практики в сектора. Според тях регионалният министър Николай Найденов отказва диалог и провежда срещи с отделни представители на бранша, без да включва тяхната организация.

Веднага след това министърът отвърна с остра позиция, че държавата няма да допусне прикрити схеми и че определени групи се опитват да оказват натиск.

Протестът започна в 8:00 часа между Ботевградско шосе и изхода за магистрала „Тракия“, където се събраха специализирани автомобили на пътната помощ. Те са разположени в аварийната лента от двете страни на Околовръстното, така че да не пречат на движението. Автомобилите са с включени аварийни светлини, а в района има засилено полицейско присъствие.

От браншовата организация посочиха, че именно изключването им от разговорите с държавата е причината за недоволството. Те настояват за среща, на която да изложат проблемите си. По повод пресконференцията на регионалния министър, насрочена за 9:00 ч. тази сутрин, Никола Назлиев заяви: „Нямаме идея за тази негова пресконференция. Ние сме тук, ако желаят по някакъв начин да се свържат с нас, да отидем и ние на тази пресконференция, или да направим среща, ние сме готови. Ние сме дошли тук, за да покажем, че ние сме реално бранша „Пътна помощ“, разполагаме с техниката, с обучените шофьори, с капацитета за вършене на тази работа и отказа министъра да бъдем чути.“

Според Асоциацията в момента съществува риск да бъде ограничена безплатната помощ за шофьорите и да се върнат стари практики. Те твърдят, че министърът е подведен. „Ползва някакво разследване на някаква организация АКФ, която излиза и казва „14 милиона на месец“ и министърът повтаря техните думи, а той най-добре знае колко пари се дават за безплатната пътна помощ на месец, тъй като всичките тези неща той може най-лесно да ги провери“, коментира Назлиев.

Снимка: БТА

От своя страна министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов заяви, че държавата няма да допусне прикрити схеми в пътната помощ. Той свика пресконференция, след като фирми за пътна помощ започнаха протест, защото не са били приети на разговор.

Според министър Найденов от миналото лято се работи за прозрачни правила и свободен пазар в сектора. Той обвини определени групи в опит да оказват натиск и да създават напрежение, което да отклонява вниманието от други важни теми.

Министърът коментира и новосъздадена асоциация в бранша, като подчерта, че тя не е работодателска организация по смисъла на закона и затова не е била официален партньор на институциите. По думите му пътната помощ е дейност, която се извършва от частни фирми с лиценз от Министерството на транспорта, а държавата няма право да определя кой да извършва услугата.

„Регистрирани са - забележете, октомври месец 2025 година, тоест съвсем млади и пресни. Това са причините да не съм ги приел досега. Нашите стъпки са да върнем свободния пазар на услугата и да дадем решение за нейното подобряване. АПИ е агенция за строене и поддържане на пътища и услугите за пътна помощ не са присъща дейност. Тя изисква удостоверения за извършване на пътна помощ от Министерството на транспорта. Не е работа на държавата да казва на частния бизнес кой да вика за пътна помощ. Нашето общество не може да бъде заложник на частни интереси. Ще бъдем безкомпромисни и ще върнем свободните пазарни отношения“, заяви Найденов.

В момента движението по Околовръстното шосе е нормално натоварено в сутрешния пиков час. Не се предвижда блокада на пътя, а протестът е предвиден да продължи до 12:00 часа.

