Протест на Пътна помощ. Браншът обвини министъра в отказ от диалог
Фирмите предупредиха за риск за безплатната помощ на пътя, а Николай Найденов отвърна с обвинения за натиск и частни интереси
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Фирмите предупредиха за риск за безплатната помощ на пътя, а Николай Найденов отвърна с обвинения за натиск и частни интереси
Недоволството е заради съмнения за непрозрачни разходи за стотици милиони левове
Във фаталния ден пътувал с дядо си
Шокиращ разказ на момчето, платило 800 лева за 12 км на пътна помощ. Дядо ми е в тежко състояние. В болница "Света Анна" с ампутиран ляв крак и на а...
Пловдив. 52-годишен мъж е бил блъснат от автомобил край Пловдив и е загинал на място. Това съобщи БГНЕС и уточни, че трагичният инцидент е станал снощ...