Протест на пътната помощ блокира магистрала Тракия до София

Представители на сектор „Пътна помощ“ излязоха на протест на автомагистрала „Тракия“, като блокираха движението в посока София и предизвикаха сериозни затруднения в трафика. Демонстрацията се провежда в района на „Църна Маца“ и е планирана до 13 часа.

Още към 10:00 часа се образуваха дълги колони от автомобили по бул. „Цариградско шосе“, от входа на столицата към центъра. Недоволството е насочено срещу предполагаеми непрозрачни разходи на публични средства.

По думите на протестиращите става въпрос за съмнения за злоупотреби за стотици милиони левове, свързани с дейности по пътна помощ и поддръжката на републиканската пътна мрежа. Те настояват за яснота как се разпределят средствата и кой носи отговорност за възлагането на тези дейности.

Организаторите са отправили покана към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура“ и дружеството „Автомагистрали“ да изпратят свои представители, които да дадат конкретни отговори на място.

Според участниците в протеста липсата на прозрачност създава условия за нелоялна конкуренция в сектора и подкопава доверието в институциите. Те предупреждават, че ако не бъдат предприети действия и не получат яснота по поставените въпроси, са готови да преминат към по-мащабни протестни действия в следващите дни.

Част от протестиращите посочват, че проблемите не са от вчера и се натрупват от години, без да има реален контрол върху разходването на средствата. Според тях това се отразява не само на бизнеса, но и на качеството на услугите по пътищата, което пряко засяга безопасността на шофьорите.

