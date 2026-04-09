Хиляди проверки и шокиращи нарушения! Храна за деца под риск

Поредица от проверки в хранителния сектор разкриха сериозни нарушения, включително връзки на обекти с хора с имунитет и доставки на компрометирана храна към детски заведения. Това съобщи на пресконференция министърът на земеделието и храните Иван Христанов, като подчерта, че става дума за злоупотреба не само с храни, но и със здравето на децата. Веднага след това той обяви, че държавата няма да отстъпи пред натиск и че ще продължи със проверките въпреки заплахите.

Опасни връзки и затворени обекти

В Монтана е установена връзка на обект, затворен заради изключително лоши хигиенни условия, с лице с имунитет. Във Враца също е разкрит случай, при който доставчик на храна за детски заведения е свързан със човек с имунитет. По думите на министъра това поставя сериозни въпроси за начина, по който се контролира секторът. „Това е злоупотреба с храна и с нашите деца“, заяви Христанов.

Случаят във Враца - храна извън контрол

Особено притеснителен е случаят във Враца, където е установено претоварване на храна от бус, който не отговаря на температурните изисквания, в джип, след което продуктите са доставяни в детски градини. При опит за проверка от страна на инспектор човекът на място се е представил като каратист.

Проверките са показали сериозни нарушения - липса на температурен контрол, неподходящо съхранение и съмнения за манипулирани документи. Измерените температури са били извън нормата, което създава риск от развитие на опасни микроорганизми.

Общо близо 190 кг храни от животински произход са спрени. Установени са и липси на документи, разминавания в партидни номера и данни за доставчик със временно преустановена дейност. Част от продуктите са били с дата на производство от същия ден, въпреки че вече са били транспортирани.

Заплахи, натиск и незаконни практики

Министърът съобщи за заплахи към инспектори, включително във ферма за коне в Кюстендилско, както и за случаи на гавра и опити за възпрепятстване на проверки. В Дебелец са конфискувани десетки тонове храна от незаконна кланица, а в Габрово е установен обект със катастрофална хигиена. Нарушения са констатирани и в Свищов и Ловешко, където е открито замърсяване на течаща вода.

„Държавата се завърна в безопасността на храните като гарант на хляба, месото и сиренето“, заяви Христанов и добави, че служител, опитал да възпрепятства проверки, вече е отстранен.

Ръст на сигналите и системни проблеми

От Българската агенция по безопасност на храните съобщиха за над 60% ръст на сигналите за нередности. Те идват както от големите градове, така и от малки населени места. Най-често са свързани с храни, но има и сигнали за нехуманно отношение към животни и нелегални дейности.

„Над 70% от набелязаните обекти са със сериозни липси“, заяви директорът на агенцията д-р Ангел Мавровски. По думите му има проблеми със контрабанден внос на храни, липса на ветеринарен контрол и дори изчезване на стотици животни от ферми.

Проверките ще продължат, като материалите по част от случаите вече са изпратени на прокуратурата, а МВР е ангажирано със проследяване на веригите за доставка.

