Нова акция! Министър Христанов взе на мушка горските стопанства

Министерството на земеделието и храните започва системни проверки на всички държавни горски стопанства на територията на страната. Причината са зачестилите сигнали за незаконна сеч и търговия с дървесен материал.

Днес служебният министър на земеделието и горите Иван Христанов направи внезапна проверка на горското стопанство в землището на село Глогинка, община Попово, съобщава БНТ. Целта беше да се проследи дейността на предприятието и как се продава и пласира продукцията му.

Цел на инспекцията беше да се провери също има ли начин да се оптимизира дейността му, за да се намалят разходите и загубите му. Резултатите от проверката ще бъдат готови най-късно до следващата сряда.

„Основната причина да сме тук е, че след като преместихме фокуса от Българска агенция по безопасност на храните върху горите, помните много добре, че от 18 директори на държавни предприятия се наложи смяната на 15, сега започваме проверки на терен“, заяви министър Христанов.

