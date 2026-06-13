Горският сектор е в тежък режим и търси спешни решения
Министър Пламен Абровски поиска експертни анализи и конкретни мерки за стабилизиране на шестте държавни горски предприятия
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Министър Пламен Абровски поиска експертни анализи и конкретни мерки за стабилизиране на шестте държавни горски предприятия
Заповедите са подписани от ръководството на предприятието, намеци за удари срещу източването на сектора
Министерството на земеделието и храните започва системни проверки
Лавина от уволнения, горски стопанства в шок
Всяко ново поскъпване на дървата би било свързано единствено с увеличаване на разходите за добива и предлагането им, каза зам.министъ Валентин Чамбов
Христо Бозуков освободи началници
Протест на дърводобивни фирми доведе до връщането на търговете в Държавните горски стопанства в Пиринския край. Преди време ръководството на Югозападн...
Петима директори и 17 служители уволнени, 300 с дисциплинарни наказания Борислав Котузов освобождаван три пъти за година и половина Масова сеч на ше...
Петима директори на горски стопанства към Югозападно държавно предприятие са освободени от длъжност. Това потвърдиха от Министерството на земеделието...
Директорите на две горски стопанства ще бъдат уволнени заради нарушения. Това обяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева в Правец вчер...
Специализирани обучения за повишаване на професионалната компетентност на лесовъдите в областта на стопанисването, ползването, защитата и управлението...