Чистка в горите. Директори в Сатовча и Елешница освободени изненадващо

Директорите на горските стопанства в Сатовча и Елешница бяха освободени от длъжност тази сутрин със заповеди на ръководството на Югозападното държавно предприятие. Информацията беше потвърдена официално, като документите са подписани от директора Валентин Чамбов.

За временен период управлението на двете стопанства се поема от техните заместници. Към момента не се съобщават официални причини за решенията.

Уволненията идват на фона на засилено напрежение в сектора и след серия от действия на Министерството на земеделието през последните дни. Още при посещение в региона миналата седмица министърът Иван Христанов заговори за необходимост от спешни мерки срещу схеми за източване в горския сектор.

По думите му има съмнения, че ресурсът на държавните гори се използва неправомерно, включително и за цели, свързани с предизборната кампания. Именно тези сигнали поставиха началото на по-широка проверка в системата.

Настоящите уволнения се вписват в по-мащабна кадрова промяна, след като по-рано министърът освободи значителна част от директорите на държавните горски предприятия. Очаква се действията да продължат и в други структури, ако бъдат установени нарушения.

