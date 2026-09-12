Нов ад на пътя. ТИР пак прегази мантинелите
Пътят към София е блокиран
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Пътят към София е блокиран
Заповедите са подписани от ръководството на предприятието, намеци за удари срещу източването на сектора
Площадът ще се превърне в сцена на живата българска традиция
Засегнати са изкуствено залесени с противоерозионна цел борови насаждения
Англичани преживяват шока от двойния Brexit с музика Рок фестивал с благородна кауза ще се проведе на 8 и 9 юли в разложкото село Елешница. Селището...
Стотици кукери танцуваха за здраве и берекет и прогониха злото от разложкото село Елешница навръх Великден. Уникалното шествие на пременените в кожи м...
Страховити кожи и народни носии впечатляват гостите Стотици кукери тренират всеки ден в разложкото село Елешница. Те се стягат за уникално шествие на...
Хората тук са добри, природата ви е вълшебна, казват Диин и Ема Сноу Сигурно не са малко тези българи, които не знаят къде е разложкото село Елешница...
Маскирани мъже, жени и деца гонят злите духове навръх Великден Наши и чужди туристи вече резервират места в хотели в община Разлог заради уникален ку...
През нощта на 27 и 28 октомври между 0 и 5 ч. ще бъде спряно движението по виадукт "Елешница" от АМ "Хемус", съобщиха от пресцентъра на регионалното м...
Ще продължим да работим за развитието на Елешница. Това заяви кандидатът на ГЕРБ за кмет на Елешница Цветелин Добрев по време на среща с жителите на с...
Със засаждането на 695 000 фиданки на площ от 1500 декара приключи пролетната кампания на Югозападното държавно предприятие. Тя се проведе в 20 терито...
Маскираните мъже, жени и деца прогониха злото от Елешница Уникален кукерски фестивал навръх Великден в разложкото село Елешница зарадва стотици гости...
Уникален кукерски фестивал навръх Великден в разложкото село Елешница ще зарадва стотици гости от страната и чужбина. Над 100 кукери ще предизвикат уд...
Чужденците ходят на уроци по народни танци, търсят си носии Три английски семейства смениха Лондон със село Елешница. Откакто са дошли у нас, чужденц...
Скриват древната реликва на тайно място заради крадци Свещеници, кметове, местни хора и гости от Разлог и Банско се събраха днес в разложкото село Ел...
Благоевград. Рокът е велика музика и може да брани важни каузи. Това твърдят жителите на разложкото село Елешница. Концерт на 7 рок банди ще има в сел...
Елешница. Село Елешница започва месец юли с рок концерт. „Рок Елешница" е дългоочаквано музикално събитие за всички фенове на великата музика. На 4 и...
Благоевград. С напрежение и блъсканица между протестиращи и полицаи, но без арести и пострадали, завърши протеста на над 250 жители на разложкото село...
Благоевград. Стотици жители на разложкото село Елешница излизат на бунт днес и блокират международния път за Гърция. Затварянето на шосето ще е при от...