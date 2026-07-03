Нов ад на пътя. ТИР пак прегази мантинелите

Тежка катастрофа с ТИР блокира движението по автомагистрала "Хемус" в посока София в следобедните часове днес.
Инцидентът е станал на около 15 километра преди входа на столицата – в района на моста при Елешница.
При удара камионът е разбил мантинелите и предпазните перила на съоръжението. Кабината е останала да виси опасно над моста, а товарът от ремаркето се е разпилял по пътното платно.
На място са изпратени полицейски екипи, които регулират движението и обезопасяват района. Заради катастрофата се е образувало сериозно задръстване в посока София.
Към момента няма официална информация за пострадали, както и за причините, довели до тежкия пътен инцидент. Очаква се движението в района да остане затруднено до приключване на огледа и разчистването на платно.
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