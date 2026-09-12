Ужас в тунел "Витиня". Инцидентът парализира движението
Огромна турбина се откъсна и падна върху магистрала "Хемус"
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Огромна турбина се откъсна и падна върху магистрала "Хемус"
Пътят към София е блокиран
Половин милион автомобили атакуват София
Прогнозният срок за завършването е 15 юли 2026 г.
Шофьори стоят на опашки по няколко километра
В петък отключват проблемен участък
Съобщението е от фминистър Иванов
Питаха дали има машина на времето
Километрично задръстване около тунел Ечемишка
Пламнали коли затвориха участък
Какво съобщават от АПИ
Съобщението до водачите от АПИ
Къде трябва да са нащрек шофьорите
Дежурните проблеми по време на празници
Поредни предупреждения от институциите
Какво бе съобщено за етапите на изграждането й
Проблем по пътя към Варна
Какво се случва там през днешния ден
Има проблеми и около Бургас
Коя е причината за инцидента