Шофьорите ликуват! Ремонтират част от "Хемус" за първи път от 25 години

Започва ремонт на 2,6 км от АМ "Хемус“ на територията на област Варна. Строително-монтажните работи ще са в платното в посока София при изхода на Варна, след пътен възел "Летище“ /между 418-и и 421-и км/. За изпълнението им ще бъде спряно движението в платното, което ще се ремонтира, а всички превозни средства ще преминават двупосочно в платното за Варна, съобщават от АПИ.

Проектът предвижда цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването, нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка.

Прогнозният срок за завършването му е 15 юли 2026 г.

Този участък от автомагистралата не е ремонтиран близо четвърт век, като от 2002 г. до момента по него са изпълнявани само дейности по текущо поддържане. С реализиране на планираните строителни работи ще се подобри експлоатационното състояние на отсечката и ще се повиши безопасността на пътуващите.

