Истински ад без край на АМ Хемус!

Цял ден тапи тормозят шофьорите на АМ "Хемус", оплакаха се пътници пред "Марица"! Още към 16,00 часа тапата в посока Варна е била няколко километра, стигайки тунел "Витиня"-

"В посока София се минаваше за 30 минути, но в обратна посока беше ад", каза нашият читател.

Към 18,30 часа тапата в посока Варна започва след село Яна. На места автомобилите не мърдат по 30 минути от място.

Вчера от АПИ съобщиха, че продължава ремонтът в платното за София на 7-километров участък от АМ „Хемус” между 23-и и 30-и км. Трафикът в отсечката е напълно ограничен, като движението преминава двупосочно в платното за Варна, в което са обособени по една за Варна и една за пътуващите към столицата.

