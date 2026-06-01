Пламен Абровски открива БАТА АГРО 2026 в Стара Загора

Земеделският министър Пламен Абровски ще даде старт днес от 11:00 часа на изложението за земеделие БАТА АГРО 2026. Форумът ще се проведе на територията на летището в Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на земеделското ведомство.

Събитието се организира за 18-а поредна година и е сред най-големите специализирани изложения за селскостопанска техника и технологии в България.

В рамките на изложението ще бъдат представени най-новите постижения при земеделските машини и инвентара, напоителните системи, парниците и оранжериите. Посетителите ще могат да видят и продукти, свързани със семепроизводството, торовете и други важни направления в аграрния сектор.

БАТА АГРО 2026 събира представители на бизнеса, земеделски производители, браншови организации и експерти от страната и чужбина. Форумът традиционно е място за срещи между производители, доставчици и професионалисти, които следят развитието на модерното земеделие.

